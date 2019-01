Gratis parking langer open door sanering 't Bruggeske Alfons Schryvers

02 januari 2019

In Kapellen starten binnenkort de saneringswerken aan parking ’t Bruggeske, ter hoogte van de Hoevensebaan. De historische bodemvervuiling zal er weggewerkt worden en de bouwput is tegelijkertijd de aanzet om er later een nieuwe ondergrondse parking te bouwen. Met de start van de werken zal de huidige parking een lange periode dan ook niet meer toegankelijk zijn. Door deze sluiting zullen de uren van de gratis ondergrondse parking Watertoren aangepast worden. Momenteel is de ondergrondse parking toegankelijk van 6 tot 22 uur. Deze regeling wordt aangepast van 6 tot 24 uur. De wijziging zal kenbaar gemaakt worden aan de infoborden die zich aan de inrit en in de traphallen bevinden.