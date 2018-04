Gratis feestbussen op oudjaar 13 april 2018

Ook dit jaar kunnen feestvierders op oudejaar in Kapellen en Stabroek gebruik maken van een gratis busregeling. Op oudejaarsavond zullen er opnieuw twee bussen (Feestbus 12) ingelegd worden tussen 21 uur en 6 uur 's morgens. De kostprijs per gemeente bedraagt 1.530 euro. De tickets worden gratis aangeboden zodat iedereen de kans op veilig vervoer krijgt tijdens de oudejaarsnacht. Info over de reisweg van de feestbussen, en het bekomen van de gratis tickets, vind je op de website van Kapellen en Stabroek. (FSE)