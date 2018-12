Gratis feestbus van oud op nieuw Alfons Schryvers

12 december 2018

14u29 0

Tijdens oudejaarsavond brengt Feestbus, traject 12, inwoners van Kapellen naar Antwerpen en Stabroek. Ook dit jaar zorgt de gemeente Kapellen voor gratis feestbustickets. De gemeenten Kapellen en Stabroek leggen opnieuw samen Feestbus 12 in met volgende route: Stabroek - Kapellen - Antwerpen. De dienstregelingen voor Feestbus 12 vind je via www.delijn.be/oudjaar. Ook van alle andere feestbussen en -trams kan je gratis gebruik maken van oud op nieuw. Het oudejaarsnachtbiljet wordt als ticket op SMS uitgereikt. Je hoeft dus niet meer naar de gemeente om je oudejaarsnachtbiljet op te halen. Na registratie krijg je een e-mail van De Lijn met de instructies voor de activatie van jouw SMS oudjaar ticket. Je kan tot maximum 4 gezinsleden registreren onder één GSM-nummer. Belangrijk is dan wel dat iedereen alle verplaatsingen samen maakt: elke reiziger moet namelijk over een geldig vervoerbewijs beschikken. Registeren is mogelijk tot en met 30 december 2018. Je activeert je ticket door EVENT te sturen naar 4884 tijdens oudjaar voor je op de bus of tram stapt. Per SMS ticket wordt er een kost van 0,15 euro aangerekend door je provider. Het SMS-ticket is geldig van 31 december 2018 om 18.00 uur tot 1 januari 2019, om 23.59 uur. Je mag binnen de geldigheidsperiode zoveel verplaatsingen maken als je wil. De gemeente Kapellen krijgt voor de deelname een beperkt aantal tickets van De Lijn. Op = op. Reserveer dus snel je digitale ticket online. Een Buzzy Pazz of Omnipas blijft ook geldig van oud op nieuw