Gouden priesterjubileum voor Dolf Pauwels 27 juni 2018

Met een receptie na de mis is in de Sint-Dionysiuskerk van Putte-Kapellen het gouden priesterjubileum gevierd van pastoor Dolf Pauwels (76). Dolf werd in 1968 door de toenmalige bisschop van Antwerpen, Jules Victor Daem, tot priester gewijd in de kapel van Meerhout-Berg. Na zijn priesterwijding was hij werkzaam in de parochies Turnhout, Goddelijk Kind Jezus, Balen Sint-Willebrordus, Sint-Hubertus en Onbevlekt Hart van Maria, Kapellen Sint-Jacobus de Meerdere en uiteindelijk de Sint-Dionysiusparochie Putte-Kapellen. Ondanks zijn pensioengerechtigde leeftijd is hij nog steeds bereid om de parochie te helpen met woord en daad. Na een feestelijke dankviering volgde een receptie voor alle parochianen en werd pastoor Dolf bedankt voor zijn inzet. Namens de parochie kreeg Dolf een pentekening van de kerk en het gemeentebestuur bedacht hem met een geschenkmand.





(FSE)