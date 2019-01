Gidsen voortaan beter herkenbaar



Alfons Schryvers

18 januari 2019

12u46 0

Als bedanking voor hun inzet hebben de ongeveer 35 Kapelse gidsen een polo en een regenjasje, met daarop het logo van de gemeente Kapellen, ontvangen. Dat gebeurde tijdens een receptie op het gemeentehuis. De gidsen zijn actief in het loopgravenpad, de astronomische Smoldersklok, tijdens de Open Monumentendag, de Crepainroute, Fortengordel, herfst- en winterwandelingen, de Sint-Jacobuskerk, enz. Voor sommige bezienswaardigheden zoals het Loopgravenpad gebeuren jaarlijks meer dan 120 gidsbeurten. Het schenken van herkenbare kledij past in de plannen van de gemeente om het toerisme in Kapellen verder op de kaart te zetten. Op dit ogenblik loopt er een opleiding Toeristische gids voor Kapellen en omgeving, die de gemeente Kapellen organiseert i.s.m. het CVO EduKempen uit Turnhout. Er volgen 12 cursisten deze opleiding. Inwoners die zich geroepen voelen om gids te spelen kunnen contact nemen met de dienst Toerisme van de gemeente Kapellen.