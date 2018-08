Gezonde brooddoosactie 11 augustus 2018

02u43 0

Samen met Sodexo organiseert het Kapelse dienstencentrum 't Bruggeske, met de start van het nieuwe schooljaar, een gezonde brooddoosactie. Bedoeling is om kinderen (4de, 5de, 6de leerjaar) te laten kennis maken met een gezonde lunch. De kinderen en de school kunnen op deze manier ook kennis maken met het dienstencentrum. De activiteit is in de week van 17 september en de scholen zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen. Op het programma staat een infomoment gezonde voeding, gegeven door een diëtiste van Sodexo en een workshop. De namiddag wordt afgesloten met het overhandigen van een brood- of fruitdoos, geschonken door Sodexo, en een infoboekje over gezonde maaltijd en enkele receptjes.





(FSE)