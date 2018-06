Gemeentepark omgetoverd tot oerwoud voor Pulptuur 29 juni 2018

02u38 1 Kapellen Het Kapelse gemeentepark wordt op zondag 1 juli omgetoverd tot een oerwoud voor het gratis muziek- en familiefestival Pulptuur. Met de voorspelde tropische temperaturen nemen de organisatoren enkele hittemaatregelen.

Thema van de 23ste editie van het festival is 'jungle'. Als attractie zullen er geregeld twee giraffen tussen de bezoekers lopen om hen in de juiste sfeer te brengen. Ondertussen zorgen artiesten, op zes verschillende podia, voor de meest uiteenlopende muziekgenres.





De organisatoren houden rekening met een grote opkomst en de voorspelde tropische temperaturen. "Gelukkig staan er in het gemeentepark voldoende bomen waaronder mensen in de schaduw kunnen zitten. Daarnaast zullen we onze hulpdienst versterken met onder meer een team verplegers die rondlopen tussen de massa om hier en daar de nodige tips te geven. Bovendien komen er verschillende informatieborden die bezoekers moeten aanzetten om voldoende water te drinken en zonnecréme te gebruiken", zegt cultuurschepen An Stokmans (Open Vld).





Dit jaar staan onder meer Ingeborg, Jean Bosco Safari, Radio Guga en Johnny Trash op de affiche. Naast gevestigde namen mogen ook 20 lokale groepen hun talenten tonen. Pulptuur wordt afgesloten door DJ Team Gomoris, bestaande uit Kapellenaar Bart Verbiest en Ekerenaar Bas Verbruggen. Kinderen zullen zich zeker kunnen vinden in het swingende muziekfeest van Zannemie en de Bende en met een heleboel animatie. Pulptuur is een organisatie van het Kapelse cultuurcentrum. (FSE)