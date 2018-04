Gemeente zoekt toeristische gidsen 20 april 2018

02u58 0

De gemeente Kapellen organiseert een opleiding toeristische gids. De focus ligt op Kapellen, maar er wordt ook gekeken naar omliggende wijken als Mariaburg, Hoevenen en Hoogboom-Brasschaat. In de opleiding wordt aandacht besteed aan vaardigheden, geschiedenis, cultuur, kunst en groen. Geïnteresseerden worden verwacht op 17 mei om 19 uur op een infoavond in gemeentehuis Beukenhof in de C. Pallemansstraat 71. Daar krijg je alles te horen over de opleiding, de inschrijvingsvoorwaarden en de gidsenwerking in Kapellen. Als afgestudeerde gids ontvang je een certificaat en kun je extra scholing volgen bij Toerisme Vlaanderen. Nadien kun je voor de gemeente op pad. (FSE)