Gemeente zoekt personeel Alfons Schryvers

16 januari 2019

Omdat de gemeente Kapellen op zoek is naar personeel vindt er op zaterdag 19 januari, van 9.30 tot 11.30 uur, een jobdag plaats in het Kapelse gemeentemagazijn, aan de Bauwinlaan 58 in Hoogboom, De gemeente Kapellen heeft maar liefst 5 vacatures voor medewerkers van de technische- en groendienst. Voor onze Technische Dienst is de gemeente op zoek naar een aantal arbeiders met verschillende profielen. Twee geschoolde arbeiders Groendienst, één geschoolde arbeider Logistiek en twee ongeschoolde arbeiders Logistiek en veegtoer. Alle aanstellingen zijn voltijds en voor onbepaalde duur. Kandidaten krijgen ter plaatse alle nodige informatie en kunnen er meteen ook solliciteren. Meer informatie over de vacatures, functiebeschrijving, verloning enz, zijn ook te vinden op de gemeentelijke website.