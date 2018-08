Gemeente zet speelpleinanimatoren in het zonnetje 02 augustus 2018

02u24 0

Met een drankje en een pizzafestijn heeft de gemeente Kapellen haar speelpleinenanimatoren de erkenning gegeven die ze verdienen. "Heel de zomer zorgen 47 animatoren voor de speelpleinwerking. Dat gebeurde voorlopig tijdens een gemiddelde temperatuur van 31,2 graden. Gevolg is dat er tot op vandaag 4.010 liter water is gedronken. Onze monitoren staan een hele week klaar, van 's morgens tot 's avonds. Daarnaast wordt er door iedereen al hard voorbereid vanaf mei om alles tot in de puntjes uit te werken. Dan hebben we het nog niet over de leefweek, opleidingen, vergaderingen en de ontelbare telefoontjes met collega's van de jeugddienst. De kwaliteit van onze speelpleinwerking ligt bijzonder hoog en dat is te danken aan onze animatoren", zei schepen An Stokmans (Open Vld).





In totaal zijn in Kapellen 1.636 kinderen ingeschreven voor de speelpleinwerking. Een opvallende stijging is er in de oudste groep, die van de 11- tot 15-jarigen. De teller van de inschrijvingen voor de volledige zomer staat op ongeveer 3.000 jongeren en dat record zal gebroken worden.





(FSE)