Gemeente zet huwelijksjubilarissen letterlijk in de bloemen 05 september 2018

02u23 0

In Kapellen zijn alle koppels die de afgelopen drie maanden hun gouden, zilveren of diamanten huwelijksverjaardag vieren, ontvangen op het gemeentehuis. In totaal waren er 23 koppels op de afspraak. Burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) verwelkomde iedereen persoonlijk.





Daarna gaf hij een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in het jaar van hun huwelijk. Dat werd duidelijk op prijs gesteld door de koppels die zelf schrokken van welke historische gebeurtenissen ze destijds allemaal mee beleefd hebben. Alle koppels kregen bloemen, een oorkonde en een verzorgde receptie aangeboden.





Nadien konden ze kennismaken met de andere koppels en leden van het Kapelse schepencollege. Naar goede gewoonte krijgen alle koppels nog een brunch aangeboden door het gemeentebestuur.





(FSE)