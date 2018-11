Gemeente zet gouden en diamanten jubilarissen in de bloemen Redactie

19 november 2018

In Kapellen zijn alle koppels die dit jaar hun 50ste of 60ste huwelijksverjaardag vieren ontvangen op het gemeentehuis. In totaal waren er 14 koppels aanwezig. Die kregen allen een ruiker bloemen en een verzorgde receptie aangeboden. Voor de koppels die hun 60ste huwelijksverjaardag vieren waren er ook wensen van het koningspaar. Acht koppels vierden hun 60ste huwelijksverjaardag. Dat waren de echtparen François Kerstens en Francine De Paepe, Alfons Heylen en Annetta Sterckx, Jozef Claus en Anna Van Gansen, Armand Van Kerckhoven en Dionysia Dils, Fernand Willockx en Paula Verrept, Harm Liebert en Ingeborg Thingberg, Willy Cosijns en Brigitte Gutberlet en het koppel Maurice Vollemaere en Mariette Van Riet. Burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) gaf een historisch overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in het jaar van hun huwelijk. Voor de diamanten huwelijksparen was dat ondermeer de opening van de wereldtentoonstelling in Brussel en de eerste TV-uitzendingen in kleur. Vijftig jaar geleden won Kapellenaar, en ook Nederlander, Jan Janssen als eerste Nederlander de Ronde van Frankrijk. Jan Janssen woont nog steeds in Kapellen.