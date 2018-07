Gemeente wil personeel 35.000 km laten fietsen 11 juli 2018

02u24 0 Kapellen Het Kapelse gemeentebestuur wil dat het personeel vanaf nu tot en met 20 september samen 35.000 km fietst voor hun woon-werkverkeer. Als het doel bereikt wordt, zal er als beloning, eind september een barbecue georganiseerd worden voor alle deelnemers.

Eind vorig jaar besliste het Kapelse college om in het kader van het burgemeesterconvenant in te tekenen op de klimaatactie van de intercommunale IGEAN. Er werd een werkgroep opgestart en Kapelse personeelsleden konden zich vrijwillig hiervoor inschrijven. Bedoeling was om het intern mobiliteitsbeleid van de gemeente te onderzoeken en om personeelsleden te motiveren om op een duurzame manier naar het werk te komen.





Fietsontbijt

Een eerste actie werd gehouden met een fietsontbijt om de elektrische dienstfietsen voor dienstverplaatsingen te stimuleren. Tijdens het brainstormen nadien werd afgesproken om een nieuwe actie te organiseren in de zomermaanden met als doel de fietsende collega's te belonen. Deze actie loopt tot en met 20 september. Het doel is om met alle deelnemende personeelsleden samen minstens 35.000 km bij elkaar te fietsen in deze periode. Enkel de afstand afgelegd voor woon-werkverkeer zal meetellen. Dit is namelijk heel makkelijk op te volgen door de personeelsdienst via het tijdsregistratiesysteem.





(FSE)