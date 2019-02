Gemeente wil geluidsarm vuurwerk op Kapellen Kermis Alfons Schryvers

06 februari 2019

11u39 0 Kapellen Schepen voor Dierenwelzijn Frederic Van Haaren (Open Vld) bekijkt de opties om geluidsarm vuurwerk af te steken op Kapellen Kermis. “Dat zou veel beter zijn voor de dieren.”

In Kapellen wordt elk jaar uitbundig Kapellen Kermis gevierd. Op het Marktplein staat een kermis en op dinsdag zijn er internationale wielerwedstrijden voor dames en heren. “Het jaarlijks vuurwerk in het gemeentepark willen we graag behouden maar de knallen bezorgen heel wat dieren stress”, zegt de schepen. “Daarom lanceer is bij mijn collega’s van het schepencollege het idee van geluidsarm vuurwerk, dat slechts een geluid van 85 decibel produceert in plaats van 170.”