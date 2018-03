Gemeente verkoopt kippen 23 maart 2018

Om de afvalberg te verkleinen start de gemeente Kapellen met de verkoop van kippen. Een kip verwerkt zo'n 150 gram etensresten per dag en daar krijg je nog eitjes voor in de plaats. Inwoners kunnen kiezen uit twee soorten: Isabrown (bruine kippen) of Harco (zwarte kippen). Beide soorten zijn uitgekozen vanwege hun sterk immuunsysteem. De kippen zijn stuk voor stuk legklaar en ingeënt. Alleen Kapellenaren kunnen kippen bestellen. Je betaalt 8 euro per kip en een gezin kan maximaal zes kippen bestellen. Dat tot en met vrijdag 13 april. Bestellen kan via de gemeentelijke website. Zaterdag 21 april, van 9 tot 12 uur, kunnen de kippen afgehaald worden op de parking voor het recyclagepark, Kapelsestraat 235. (FSE)