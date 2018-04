Gemeente plaatst vier bewegingstoestellen in park 12 april 2018

Met het plaatsen van vier bewegingstoestellen, ter hoogte van de petanquebanen, is het Kapelse gemeentepark een attractie rijker. Samen met vertegenwoordigers van de sportraad en de seniorenraad werden de toestellen officieel in gebruik genomen door enkele leden van het college. "Ik spreek niet over fitnesstoestellen maar wel over bewegingstoestellen" zegt sportschepen Koen Helsen (Open Vld). "Het idee groeide tijden een bezoek aan Portugal waar ik mensen op een bank zag zitten, terwijl ze aan het trappen waren. Je wordt begeleid met duidelijke aanwijzingen op de toestellen. Ook op een bord nabij het grasveld vind je meer toelichting over de functie van elk toestel."





(FSE)