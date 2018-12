Gemeente ontvangt nieuwe inwoners Alfons Schryvers

19 december 2018

De gemeente Kapellen heeft een veertigtal nieuwe inwoners ontvangen op het gemeentehuis Beukenhof. Tijdens het ontvangstmoment konden ze bij een hapje en drankje kennismaken met de troeven van hun nieuwe thuis. Bovendien was ook het geschikte moment om elkaar beter te leren kennen. In afwezigheid van burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld), die weerhouden was in het parlement, gaf zijn partijgenoot schepen Luc Janssens een toelichting over de werking van de gemeente, haar dienstverlening en toeristische troeven. Voor de nieuwe inwoners was er ook heel wat informatiemateriaal beschikbaar. Nieuwe inwoners waren afkomstig uit ondermeer Niel, Zandvliet en Merksem. Zij kozen voor Kapellen omwille van persoonlijke, of familiale, redenen. Ook het groen uitzicht van de gemeente was voor velen een goede reden om naar Kapellen af te zakken. Voor nog actieve inwoners speelden de bereikbaarheid van Kapellen, en goede verbindingen met het openbaar vervoer, een doorslaggevende rol.

