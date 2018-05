Gemeente ontvangt huwelijksjubilarissen 17 mei 2018

In Kapellen zijn alle koppels die in januari, februari, maart, april of mei hun gouden, zilveren of briljanten huwelijksverjaardag vier(d)en ontvangen op het gemeentehuis. Voor het eerst waren er meer briljanten (4) en diamanten (7) paren dan koppels die hun gouden huwelijksverjaardag vierden. In totaal gingen 21 koppels in op de uitnodiging. Een briljanten huwelijksverjaardag werd gevierd door het echtpaar Jos Vidal-Helena Maes, Hervé Janssens-Mariette Orens, Marcel Calluy-Magdalena Adriansen en het koppel Jos Nagels-Paula Verresen. De zeven echtparen die hun diamanten huwelijksverjaardag vierden waren Stan Wouters-Susanna Verheyden, Gaston Himschoot-Hélène Van Eygen, Ludo Teck-Rosalina Thijssen, Jan Reymenans-Maria Van Kampen, Constant De Beukelaer-Maria Huybrechts, Marcel Gadisseur-Cornelia Holscher en het echtpaar Adri Van Tilburg-Justina Van Look. Daarnaast waren er ook nog tien koppels die hun gouden huwelijksverjaardag vierden. Elk koppel kreeg bloemen en een receptie.





(FSE)