Gemeente ontvangt 500 creatieve nestkastjes 27 april 2018

De voorbije weken verdeelden de handelaars van Shopping Promenade en BeleefKapellen honderden nestkastjes via de Kapelse scholen en jeugdverenigingen. De handelaars lanceerden een warme oproep om deze nestkastjes zo origineel mogelijk te decoreren. De bontgekleurde nestkastjes kregen hun plaats in de lentetuin van Shopping Promenade onder, en rond, een reuzengroot vogelhuisje. Daarna schonken de handelaars de 500 gekleurde nestkastjes aan de gemeente Kapellen om ze her en der in het straatbeeld te integreren. "Dit is zeker een kleurrijke bijdrage voor meer groen en biodiversiteit in onze gemeente", zegt groenshepen Frederic van Haaren (Open Vld). "We geven de nestkastjes een plaatsje op onze groendomeinen zoals het gemeentepark, pleintjes, het Mandelapark en speelpleintjes en de begraafplaats." De nestkastjes werden symbolisch in ontvangst genomen en de eerste nestkastjes kregen een plaats voor het pleintje aan de Promenade.





(FSE)