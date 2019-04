Gemeente neemt kost vervoer tijdelijk dienstencentrum op zich Alfons Schryvers

08 april 2019

12u50 3

Door de sloopwerken van de site ’t Bruggeske, aan de Hoevensebaan, is een tijdelijk Kapelse dienstencentrum opgetrokken op de parking van de school GO!TAK Kapellen. Op de gemeenteraad vroeg Veronique Livens (sp.a-Groen) om de bereikbaarheid zo vlot mogelijk te maken. “Het tijdelijke centrum ligt minder centraal en is daardoor ook minder toegankelijk. Sommige gebruikers dienen nu een meerkost te betalen voor het vervoer of moeten nu vervoer aanvragen omdat ze zich niet zelfstandig kunnen verplaatsen. Bovendien hebben de maaltijden, en de sociale contacten, een belangrijke sociale functie dat kadert in de strijd tegen vereenzaming van een kwetsbare groep”. Daarom stelde Veronique Livens voor om de meerkost van het vervoer ten last te nemen van de gemeente. Valerie Van Peel (N-VA), bevoegde schepen voor OCMW, antwoordde hierop positief. “De gemeente zal de kost van het vervoer van de mindermobielencentrale op zich nemen”.