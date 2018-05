Gemeente koopt bosgrond 30 mei 2018

02u26 1

De gemeente Kapellen legt meer dan 6.000 euro op tafel voor de aankoop van een persceel bosgrond op de site 't Kooike, nabij de gelijknamige gemeentelijke sporthal in Putte-Kapellen. Het perceel heeft een oppervlakte van meer dan duizend vierkante meter. De gemeente kan zo een rechtstreekse verbinding realiseren, over gemeentelijke gronden, voor de regenwaterafvoer dat vanuit de Klinkaardstraat, richting het nieuwe aan te leggen bufferbekken, moet worden gevoerd.





Deze rechtstreekse verbinding kan in de toekomst ook een meerwaarde betekenen voor het realiseren van vrijetijdsactiviteiten, zoals een speelterrein, die buiten de sporthal worden gehouden. (FSE)