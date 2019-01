Gemeente groeit met 162 inwoners Alfons Schryvers

15 januari 2019

De gemeente Kapellen telde op 1 januari 2019 in totaal 26.855 inwoners, zonder inbegrip van de bewoners van het Opvangcentrum voor Asielzoekers. Dat zijn er 162 meer dan vorig jaar. In totaal wonen er in Kapellen 13.147 mannen en 13.708 vrouwen.

In 2018 verwelkomde Kapellen 2.047 nieuwe inwoners en verlieten 1.969 mensen Kapellen. Daarvan trokken er 1.832 naar een andere Belgische gemeente en 137 naar het buitenland. Vorig jaar werden 213 Kapellenaartjes geboren, of 108 jongens en 105 meisjes. Vorig jaar overleden 289 Kapellenaren. Dat zijn er 27 minder dan het jaar voordien. Bij de overlijdens waren 142 mannen en 147 vrouwen. Voor 131 inwoners gebeurde dat buiten de gemeentegrenzen. In Kapellen werden vorig jaar 100 huwelijken afgesloten en 43 echtscheidingen ingeschreven. In totaal telt de gemeente Kapellen 2.332 vreemdelingen die samen goed zijn voor 103 verschillende nationaliteiten. Met 1.417 inwoners blijven Nederlanders de grootste groep gevolgd door Polen (104) Duitsers (78) en Fransen (51). Volgens burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) is de stijging van het aantal inwoners te danken aan de afwerking van de Bloemenwijk waar heel wat jonge gezinnen zich gingen vestigen.