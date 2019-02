Geen huisvuilzakken meer in bib Alfons Schryvers

21 februari 2019

Het filiaal van de Kapelse bibliotheek, aan de Ertbrandstraat 239 in Putte-Kapellen, stopt met de verkoop van huisvuilniszakken en stickers. Niet omdat er onvoldoende vraag was, wel omdat de bibliotheek niet beschikt over een gepast kassasysteem en dat er ook geen bankkaartautomaat in de bibliotheek aanwezig is. Het dienstencentrum ’t Erbrandje, op de eerste verdieping in hetzelfde gebouw, verkoopt wel huisvuilniszakken en stickers. Ook op het gemeentelijk administratief centrum, aan de Antwerpsesteenweg 130, zijn huisvuilzakken en stickers te koop.