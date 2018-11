Geen carnavalsstoet in 2019 na ontbinding vereniging De Plakijzers Alfons Schryvers

De vzw van de Kapelse carnavalsvereniging 'De Plakijzers' is ontbonden. Dit wil zeggen dat er volgend jaar geen carnavalsstoet door de straten van Kapellen trekt. De Dansmariekes, die het carnavalsgebeuren in Kapellen eveneens kleur gaven blijven wel bestaan en zullen nog meestappen in andere stoeten.

Na interne meningsverschillen in het bestuur van De Plakijzers is beslist om de werking van de vzw stop te zetten. Dit wil zeggen dat er in 2019 zeker geen carnavalsstoet wordt georganiseerd. Bovendien is het afwachten wat de toekomst zal brengen. Misschien komt er wel een doorstart, klinkt het achter de schermen. Vast staat dat op zaterdag 2 februari er wel een traditionele sleuteloverhandiging komt op het gemeentehuis. Die dag krijgt Keizer Ludo Verhoeven de titel van Grootvorst, de hoogst haalbare titel in het carnavalsleven. Naast De Plakijzers zijn er ook nog de Dansmariekes die het carnavalsgebeuren in Kapellen kleur gaven. Die blijven wel bestaan en zullen ook nog meestappen in andere stoeten. Bovendien organiseren zij op zondag 16 maart 2019 een kindercarnaval. Die dag zijn alle kinderen welkom in de zaal van café Verli op de Hoevensebaan.