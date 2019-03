Gebouw voormalig notariskantoor Wuyts krijgt facelift Alfons Schryvers

05 maart 2019

14u31 0

De voormalige notariswoning van Henri Wuyts, en later ook zijn opvolger Filip Wuyts, aan de Dorpstraat 33 in het centrum van Kapellen ondergaat een grondige metamorfose. Bouwonderneming Jos Dejongh onderwerpt het gebouw aan een totaalrenovatie. De typische gele bakstenen voorgevel uit de jaren 60 blijft behouden. Het oorspronkelijke pand wordt volledig gestript en krijgt achteraan en zijdelings een groter volume door uitbreiding met nieuwbouw.

De oude notariswoning met zijn karakteristieke gevel is al decennialang een vertrouwd beeld in Kapellen-centrum. Nadat Filip Wuyts het notariaat verhuisde naar de Antwerpsesteenweg, kwam het gebouw leeg te staan. In het ontwerp van Mertens Architecten voor de nieuwe “Residentie Notarius” wordt duidelijk geopteerd om de typische gevel met zijn opvallende elementen te behouden. Kenmerkend voor dit project is de architecturale wisselwerking tussen de behouden notariswoning en het toegevoegde volume. Samen vormen ze een nieuw modern architecturaal geheel met veel aandacht voor licht en lucht. In het complex is er op de benedenverdieping plaats voor twee handelsruimten van 160 en 265 vierkante meter. Op de bovengelegen verdiepingen kopen er vijf appartementen met terras. Twee op de 1ste verdieping, twee appartementen op de 2de verdieping en nog een laatste appartement met twee grote terrassen op de 3de verdieping. Ondergronds komen er staanplaatsen voor 10 auto’s en fietsen, en extra bergingen. De afbraakwerken aan de oude notariswoning zijn pas gestart. Binnenin wordt alles gestript en naast de individuele terrassen kunnen de appartementen achteraan beschikken over een grote gemeenschappelijke tuin van 1.471 vierkante meter. Dat wordt een soort parktuin met paadjes waarin de bestaande volwassen bomen behouden blijven. Normaal gezien zal Residentie Notarius tegen oktober 2020 voltooid zijn. Meer informatie: www.josdejongh.be