Gasleiding ’t Bruggeske wordt verlegd Alfons Schryvers

08 januari 2019

In Kapellen zit de bouw van de nieuwe polyvalente zaal LUX, op het Marktplein, op kruissnelheid. Als alles volgens de vooropgestelde timing verloopt is de ruwbouw eind januari klaar. In maart start dan aan de Hoevensebaan de sloop van feestzaal, en dienstencentrum, ’t Bruggeske. Aansluitend op de afbraak saneert OVAM de parking ’t Bruggeske en wordt er een nieuwe ondergrondse parkeergarage aangelegd. Om dat mogelijk te maken worden binnenkort voorbereidende werken uitgevoerd. Zo wordt de gasleiding, die nu onder de parking van ’t Bruggeske loopt, verlegd. Vanaf midden januari wordt hiervoor gewerkt aan de Kerkstraat hoofdzakelijk in het voetpad. De gratis parkings Watertoren en Bruggeske blijven wel bereikbaar. De aansluiting van de gasleiding in de Hoevensebaan is gepland in de krokusvakantie.