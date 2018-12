G-voetbalploeg Noorse viert Kerstmis Alfons Schryvers

23 december 2018

12u32 0

In de chalet van Noorse Sportvereniging, aan de Frans de Peuterstraat in Kapellen, heeft de G-voetbalploeg van Noorse Kerstmis gevierd. De ploeg staat open voor voetballers met een lichamelijke of verstandelijke beperking en met een hart voor voetbal. Zowel recreatieve als competitieve spelers zijn er welkom. In totaal telt Noorse twee G-ploegen met spelers in de leeftijdsgroep van 14 tot 60-jarigen. Voor spelertjes van 6 tot 12 jaar is er vanaf dit jaar ook een samenwerking met de G-kids van FC Capellen. Op het kerstfeest waren 65 deelnemers aanwezig. Zij konden genieten van een feestmaaltijd en er werden ook geschenken uitgewisseld. De volledige werking van de G-ploeg komt tot stand dankzij sponsoring en de inzet van vrijwilligers. De spelers krijgen het nodige materiaal ter beschikking en kunnen rekenen op de bijstand van professionele trainers. De verantwoordelijken proberen voor iedereen een aanbod op maat uit te werken. Verschillende spelers verblijven in een zorginstelling en deze spelers hebben meestal geen vervoersmogelijkheden. Om de vlotte werking van de G-ploegen te kunnen garanderen is het bestuur voortdurende op zoek naar vrijwilligers die kunnen instaan om deze spelers van en naar de wedstrijden te brengen. Vrijwilligers kunnen contact nemen met Koen Bekaert via koen.bekaert1@telenet.be. De volgende feestactiviteit van de G-ploeg is een winterbarbecue op vrijdag 8 februari, vanaf 17.30u, op het terrein van Noorse. Inschrijven hiervoor kan eveneens via Koen Bekaert.