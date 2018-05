G-ploeg Noorse schittert in nieuwe uitrusting 05 mei 2018

De G-ploeg van Kon. Noorse SV speelt voortaan in een nieuwe uitrusting. De 36 spelers van de drie G-ploegen konden hun nieuwe uitrusting bekomen dankzij de sponsoring van De Putse Vishandel, keurslager De Clerck, drukkerij Cuypers en garage Frijters. De voetbalploegen zijn samengesteld uit bewoners van instellingen voor jongeren, en volwassenen, met een verstandelijke beperking en eventueel bijkomende gedrags-, emotionele en andere stoornissen. De instellingen waar de jongeren verblijven zijn Rotonde, Clare Fey, Kristus Koning en Albe. Om de werking van de G-ploeg Noorse te verzekeren is men nog op zoek naar vrijwilligers die de jongeren ophalen, en terug afzetten, bij hun instellingen. Bijkomende informatie via wilhelmus.kools@telenet.be of koen.bekaert1@telenet.be.





