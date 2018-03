G-ploeg Noorse hield winterbarbecue 30 maart 2018

Dankzij ondermeer trainer Mark Jansen, bestuur en begeleider Koen Bekaert, zit de belangstelling voor de G-voetbal Noorse SV in de lift. De ploeg staat open voor personen met een beperking en zowel recreatieve als competitieve spelers zijn er welkom. De competitiewedstrijden worden in Nederland gespeeld op zaterdag, de recreatieve wedstrijden in België op zondag. De trainingen zijn elke woensdag van 19.45 uur tot 20.45 uur op het terrein aan de Frans De Peuterstraat 50. Verschillende spelers van G-voetbal Noorse S.V. zitten in een tehuis of instelling. Deze jongens hebben praktisch geen vervoermogelijkheden. Om de werking te kunnen financieren werd een winterbarbecue gehouden waarop meer dan100 man aanwezig was. Wie interesse heeft om iemand te begeleiden of zich in te zetten als vrijwilliger, kan alle gegevens vinden op www.noorse.be.





(FSE)