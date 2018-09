Frida (81) kan dankzij Rode Kruis nog even in haar tuin 06 september 2018

02u23 0 Kapellen Door haar steeds verder achteruitgaande gezondheid is Frida Wynants (81) uit de Klinkaardstraat in Putte-Kapellen al enkele jaren aan het bed gekluisterd. Medewerkers van het Rode Kruis brachten gisteren haar grootste wens in vervulling: in haar tuin zitten en genieten van het groen.

Jarenlang heeft Frida tevergeefs verschillende ziekenhuizen bezocht. Haar gezondheidstoestand verbeterde niet en vandaag heeft ze zich neergelegd bij haar ziekte. Midden juli schreef Frida een brief naar de koning met een opmerkelijk verzoek. In haar brief drukte ze de wens uit om nog eens in haar tuin te kunnen zitten om die te zien en te voelen. Haar tuin was voor Frida de plaats waar ze vroeger immers mooie tijden had beleefd. Frida heeft altijd een zwak gehad voor haar tuin en het omliggende groen.





Het koningshuis stuurde de brief door naar de Kapelse burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) en vroeg om de koning nadien op de hoogte te houden van haar gezondheidstoestand en haar reactie. Om de wens te kunnen vervullen schakelde de burgemeester het Rode Kruis Kapellen-Stabroek en die zorgden voor de verdere uitwerking van haar laatste wens. Een aantal vrijwilligers van het Rode Kruis brachten haar een bezoek en installeerden haar op een brancard. Die werd nadien verplaatst naar een luchtbed op een schaduwrijk plaatsje in haar tuin dichtbij de plaats waar Frida vroeger geregeld in haar tuinstoel zat. Zo kon Frida een uurtje lang genieten van haar tuin en omgeving. Ze straalde en genoot zichtbaar van deze gebeurtenis. (FSE)