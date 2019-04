Fort Fiesta geeft jeugd een avontuurlijke dag Alfons Schryvers

05 april 2019

Jongeren, tussen 12 en 17 jaar, die tijdens de paasvakantie een avontuurlijke dag willen beleven moeten woensdag 17 april, van 10 tot 17 uur, in hun agenda schrijven. Dan is het de tweede editie van het jongerenevenement Fort Fiesta. Het fort van Stabroek zal die dag ingenomen door honderden jongeren. Fort Fiesta is een samenwerking tussen de jeugddiensten van Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Ekeren, Stabroek, Kapellen en Stafort.

Nieuw is dat het evenement dit jaar open staat voor jongeren tot en met 17 jaar. “Dat doen we op aanvraag van de jongeren zelf. Vorig jaar vonden 16-jarigen het immers spijtig dat ze niet meer konden deelnemen” zegt Lies Verheyen van de Kapelse jeugd- en cultuurdienst. “Fort Fiesta is het enige evenement waarvoor de verschillende jeugddiensten samenwerken. Om alles in goede banen te leiden zijn de voorbereidingen al gestart begin dit jaar en staan er de dag zelf 40 vrijwilligers klaar. Nieuw is dat jongeren, onder begeleiding van dj Team Gomoris, hun eerste stappen kunnen zetten als dj. Andere nieuwigheden zijn Artist Marin die op 5 minuten een leuke karikatuur maakt van jongeren die nadien de tekening, als souvenir, mee naar huis mogen nemen. Jongeren kunnen eveneens een VR-bril uitproberen om verschillende locaties te bezoeken zonder zich te verplaatsen. Tijdens Fort Fiesta kunnen de jongeren kiezen uit 26 verschillende activiteiten met klassiekers als Death ride, klimmen varen, een touwbrug over het water, verschillende survivalactiviteiten, paintball, lasershooten, meerijden met een amfibiewagen, deelnemen aan verschillende dansworkshops of crea-ateliers, demo’s enz”.

Kiss & ride parking

Fort Fiesta vindt plaats in het Fort van Stabroek aan de Abtsdreef. De beste manier om naar Fort Fiesta te komen is met het openbaar vervoer of met de fiets. Er is een gratis fietsenparking op het terrein. De Lijn voorziet een extra bushalte aan de ingang van het Fort. Met de bus, Lijn 770, geraak je tot aan de inkom van het evenement. Voor auto’s is er een kiss & ride-zone op de parking van Stafort zelf. Om 17u worden de ouders terug verwacht om hun kinderen op te halen. Ouders zijn niet toegelaten op het evenement zelf. Op het terrein staan een aantal foodtrucks, en togen, waar de tieners doorheen de dag zelf eten en drinken kunnen aankopen. Voor 7 euro is er al een volledige maaltijd. Eigen lunchpakketten zijn eveneens toegelaten. Vorig jaar vonden 400 tieners hun weg naar Fort Fiesta. Voor deze tweede editie mikken de organisatoren op 600 jongeren. Jongeren uit de organiserende gemeenten, of Antwerpse districten, betalen 5 euro bij inschrijving vooraf en 10 euro de dag zelf. Voor andere jongeren is dat respectievelijk 10 en 15 euro. Inschrijven kan via de website www.fortdiesta.be