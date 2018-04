Fontein spuit vanaf 25 mei 25 april 2018

De fontein op het Dorpsplein wordt vrijdagavond 25 mei officieel geopend. Iedereen is welkom van 19.30 tot 22 uur. Na de officiële openingsmoment, om 20 uur, volgt een klank- en lichtspel waarin de fontein laat zien wat ze allemaal kan. Er zijn ook gratis drankjes voor alle aanwezigen. De fontein heeft een oppervlakte van 600 vierkante meter, in de vorm van een gigantische driehoek, met 36 spuitkoppen en waterstralen in verschillende kleuren. Achteraan, op de langste zijde van de driehoek, staan 11 spuitmonden en daarvoor komen achtereenvolgens 9, 7, 5, 3 en 1 spuitmond. De verschillende noodzakelijke pompen van de fontein zitten in een soort kelder die op het Dorpsplein werd uitgegraven. (FSE)