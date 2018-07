Fontein Dorpsplein mag blijven spuiten 26 juli 2018

Door de maatregelen tegen waterversilling zag het er naar uit dat het fontein op het Dorpsplein zou moeten stilgelegd worden. Burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) vroeg verduidelijking aan de provincie en kreeg groen licht om de fontein verder te laten spuiten. "Hij draagt bij tot het welzijn van mens en dier", aldus de provincie.





Door de aanhoudende droogte heeft de Vlaamse Droogtecommissie voor alle Vlaamse provincies code oranje afgekondigd. Bij de Kapelse gemeentelijke diensten ontstond verwarring rond de formulering en daarom werd verduidelijking gevraagd.





In haar antwoord zegt de provincie dat het verbod enkel betrekking heeft op sierfonteinen. "Denk hier aan het type beeld met kuip eronder. De Kapelse fontein kan gezien worden als een recreatieve fontein die, in tijden van hitte, zeker een bijzondere meerwaarde heeft door de verkoeling die er kan gezocht worden. Bijgevolg vallen dergelijke fonteinen onder de categorie die bijdraagt tot het welzijn van mens en dier en moeten niet stopgezet worden."





De fontein op het Dorpsplein telt 36 spuitmonden. Al het water wordt opgevangen in een ondergronds reservoir, gezuiverd en herbruikt.





Enkel water dat verdampt, moet worden bijgevuld. De fontein wordt druk gebruikt door kinderen die er bijna dagelijks genieten van waterpret. (FSE)