Flvsh uitgeroepen tot beste mini-onderneming 30 januari 2018

Het Kapelse winkelcentrum Promenade was de uitgelezen plaats voor 42 mini-ondernemingen om zich voor te stellen aan het publiek.





De verkoopdag was een initiatief van Vlajo en maakt onderdeel uit van een wedstrijd die in heel Vlaanderen georganiseerd wordt. Later op het jaar strijden de provinciale laureaten tegen elkaar voor de titel van beste Vlaamse mini-onderneming.





De prijzen werden uitgereikt door provinciaal gedeputeerde voor economie Ludwig Caluwé (CD&V). Hij kreeg steun van Kapelse schepenen die, namens de gemeente, alle laureaten een waardebon overhandigde.





Winnaar werd de mini-onderneming 'Flvsh', een project van de Karel de Grote Hogeschool. Flvsh verkoopt sweaters en jassen met reflecterende prints, waarmee kinderen opvallen in het verkeer.





