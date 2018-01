Finches pakken 't Kerkske in 02u29 0 Foto Alfons Schryvers

Finches, de drie zingende zussen uit Ekeren, hebben 't Kerkske in vuur en vlam gezet. Hun optreden was een organisatie van het Kapelse Cultuurcentrum. De zussen braken door na hun opvallende deelname aan de The Voice van Vlaanderen als de zusjes Vinken.





De magische blend van hun stemmen, hun originele interpretaties van bekende en minder bekende songs en hun ontwapenend enthousiasme zorgen voor een gevarieerd en ontroerend programma dat door de toeschouwers meer dan gesmaakt werd. Geflankeerd door muzikanten, worden popsongs van onder andere Adele, Florence & the Machine, Rihanna en Amy Winehouse tot hun essentie herleid.





Na de voorstelling was er voor de toeschouwers voldoende tijd om de drie zussen beter te leren kennen en daar werd dankbaar gebruik van gemaakt.











(FSE)