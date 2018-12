Fietsmarathon voor het goede doel Alfons Schryvers

In het kader van de Warmste Week is donderdag 13 december, precies om 14.30 uur, een fietsmarathon gestart in het Kapelse Woonzorgcentrum Zonnewende. Bedoeling is om 24 uur onafgebroken te fietsen en een totale afstand van 370 kilometer af te leggen wat overeenkomt met een trip tussen Kapellen en De Panne. Zowel bewoners, personeel, directie als supporters zullen mekaar aflossen na een fietsbeurt van een kwartier. De opbrengst gaat volledig naar de Warmste Week. Als startbedrag schonk het Kapelse gemeentebestuur 100 euro en de directie van het WZC schonk 500 euro. Later zal het bedrag nog aangevuld worden door sponsoring en de verkoop van warme mutsen gemaakt door personeelsleden en bewoners. “We willen onze bewoners een warme zorg geven en daarom steunen we ook de Warmste Week” zegt directeur Guy Henkens. “In totaal zullen een honderdtal deelnemers fietsen en sommigen weten van aanpakken en behaalden een gemiddelde snelheid van bijna 26 kilometer per uur”.