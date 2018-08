Fietsers moeten meer aandacht krijgen 28 augustus 2018

Tijdens een actie van de Kapelse CD&V werd de fiets gepromoot als volwaardig alternatief voor de wagen. "De fiets is een onderdeel van de verschillende mobiliteitsoplossingen", zegt Maaike Van Overloop. "Met de fiets hopen we de druk van het doorgaand verkeer lager te houden en creëren we een leefbare gemeente waarin iedereen zich vlot kan verplaatsen van A naar B, over alle verschillende schakelpunten heen". De CD&V wil een fietsverbinding via de dorpskern naar Putte, Kapellenbos, Hoogboom en de grens met Mariaburg en Ekeren. Daarnaast pleit de partij voor het invoeren van deelfietsen en vraagt ze meer veilige en goed onderhouden fietspaden. Het invoeren van de nieuwe voorrangsregel noemt de CD&V een slechte maatregel die enkel zorgt voor verwarring en onveilige toestanden.





(FSE)