Fietsenverkoop voor goede doel 06 juni 2018

De gemeente Kapellen verzamelt elk jaar heel wat fietsen die werden gevonden of achtergelaten. Die fietsen worden vanaf nu tot dinsdag 19 juni, om 19 uur, verkocht via de veilingsite www.hammertime.be. De volledige opbrengst gaat naar de Kapelse G-sportster Gitte Haenen. De Kapelse atlete Gitte Haenen gooit hoge ogen in de klasse T63 en verbeterde in mei nog haar Belgisch record op de 100 m en scherpte haar eigen wereldrecord op de 400 m aan. In 2017 werd ze 4de op de 100 m op het WK Para Athletics en Belgisch kampioen op de 100 en de 200 meter. Gitte spaart momenteel voor een nieuwe sportprothese. Haar volgende grote doel is het World Para Athletics Europees Kampioenschap in Berlijn in augustus. (FSE)