Fietsbrug Kaartsebeek 25 juli 2018

02u46 0

In het kader van de herinrichting van de Kaartse Beek en het vernieuwen van de fietsbrug en het fietspad tussen de Kwartellaan en de Zwemdoklei (Brasschaat) werd een bestek opgemaakt en een aannemer aangesteld. Dat gebeurde in opdracht van de Provincie Antwerpen en de gemeente Kapellen. De werken werden gegund tegen een totale prijs van 112.000 euro en starten na de zomervakantie. Het fietspad is een veel gebruikte route voor scholieren van en naar Kapellen centrum. Door het huidige smalle bruggetje was het moeilijk voor fietsers om elkaar er te kruisen. (FSE)