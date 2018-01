Eykens en Bouchikhi in prestigieuze Great Edinburgh X Country 02u34 0

Veldlopen

Renée Eykens (estafettecross) en Soufiane Bouchikhi (Team Europe) nemen zaterdag voor het tweede jaar op rij deel aan de prestigieuze Great Edinburgh X Country.





In het Schotse Edinburgh nemen teams uit Europa, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië het tegen elkaar op in een soort landencompetitie. Soufiane Bouchikhi en Renée Eykens mochten vorig jaar al een keer proeven van de prestigieuze cross in Edinburgh, één van de grootste crossen ter wereld. Bouchikhi finishte er toen in de buurt van legende Mo Farah op een knappe achtste plaats. Eykens finishte vorig jaar in de estafette met Team Europe op de vijfde plaats. Nu neemt de Europees beloftekampioene 800m met een Belgische ploeg deel aan de estafettecross (4x1000m). Samen met Sofie Van Accom, Jeroen D'hoedt en Isaac Kimeli vormt ze op papier een sterke ploeg. Op het EK cross in Samorin op 10 december stond er ook een estafettecross op het programma. Tot onbegrip van velen werd er geen Belgisch team afgevaardigd. Eykens en co. willen in Edinburgh maar al te graag het ongelijk van selectiecommissie voor de niet-selectie voor het EK bewijzen. (BSE)