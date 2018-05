Extra glasbollen na klachten 15 mei 2018

In Kapellen staat Igean in voor het leeghalen van glasbollen en het opkuisen van de omgeving ervan. Er zijn vooral klachten op volgende locaties; Albertdreef, Kapelsestraat ('t Kerkske), Sint-Dionysiusstraat en Heidestraat. Op vraag van de gemeente wordt op de locaties waar er nog geen wekelijkse ophaling is, de ophaalfrequentie verhoogd en voor de locaties waar de maximale ophaalfrequentie bereikt is zal een tweede glasbol geplaatst worden. De bollen worden frequenter geleegd in de Albertdreef, De Pretlaan, Schapendreef en Sint-Dionysiusstraat. Er komt een extra glasbol in de Ertbrandstraat ('t Kooike), Kapelsestraat ('t Kerkske) en de Heidestraat ter hoogte van het kerkhof. (FSE)