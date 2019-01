Expo Dika doet cinema Lux herleven Alfons Schryvers

04 januari 2019

14u00 0 Kapellen Voor de derde maal op rij organiseert fotoclub DIKA uit Kapellen onder de noemer ‘Focus on DIKA’ haar tweejaarlijkse fototentoonstelling. De expo vindt plaats in Expo-G (Oud Gemeentehuis) en is open op zondag 6 januari en daarna nog op 12 & 13 en op 19 & 20 januari, steeds van 11 tot 17u. De oude cinema Lux krijgt op de expo een speciaal plaatsje.

Op de expo is een selectie te zien uit het werk van de l63 eden, waarbij deze maal wordt gefocust op de thema’s ‘Landschap’ en ‘De Mens’. Alle fotografie-liefhebbers zijn er van harte welkom en zoals steeds is de inkom gratis. Naast de foto’s wordt er ook nog een bijzondere mini-expo gewijd aan de voormalige dorpscinema Lux Palace. Net voor de sloop van dit pand heeft DIKA er immers nog enkele foto’s kunnen maken. In samenwerking met de Heemkring Hoghescote wordt het verhaal van de oude cinema verteld in de bovenzaaltjes van Expo-G. Bovendien kunnen de bezoekers op de tentoonstelling ook meer dan honderd oude camera’s van bakeliet komen bewonderen. Deze camera’s uit de periode 1920 tot 1960 werden speciaal voor deze tentoonstelling bij elkaar gebracht. Meer info: www.dikafotografie.be