Ex-wielercommissaris Frank Van Zitteren wordt koersdirecteur Scheldeprijs “Een uitdaging om aan de andere kant van de organisatie te staan” Alfons Schryvers

10 januari 2019

De wielerklassieker Scheldeprijs krijgt vanaf dit jaar Kapellenaar Frank Van Zitteren (53) als koersdirecteur. Hij vervoegt de koerscommissie van de Scheldeprijs met als leden Marc Van Geystelen en Luc Stremersch. Frank was ruim twintig jaar actief als wedstrijdcommissaris voor de bekendste wielerwedstrijden in heel België. Jaarlijks nam hij, namens de Wielerbond en de UCI, als jurylid deel aan zeker 35 wedstrijden om streng toe te kijken of alles volgens de regels verliep. Nu staat hij als koersdirecteur aan de kant van de organisatoren.

Op woensdag 10 april 2019, pal in de heilige wielerweek tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, staat voor het internationale wielerpeloton de oudste Vlaamse wielerklassieker op het menu: de 107de Scheldeprijs. In 2018 kozen de Schotense Wielerclub, en Flanders Classics, resoluut voor vernieuwing. Voor de eerste keer trok een Belgische wielerklassieker voor de start over de landsgrenzen heen. De start in het Nederlandse Terneuzen, en het parcours door Zeeland, zijn nu het decor voor de oudste Vlaamse wielerklassieker. In opvolging van Roland De Witte, wordt Frank Van Zitteren de nieuwe koersdirecteur. “Ik wilde in de koers blijven maar dan niet meer als commissaris op de motto” vertelt Frank Van Zitteren. “Toevallig kwam ik Jack Vissers en Piet De Smet, van de Scheldeprijs, tegen en zo begonnen we te praten over hun nieuwe en verjongde ploeg die klaar is om de toekomst te verzekeren. Hun koersdirecteur Ronald De Witte was om persoonlijke redenen gestopt en zij deden het voorstel om koersdirecteur te worden. Dat zag ik meteen zitten. Ik groeide op met de wielersport en maak al meer dan 20 jaar deel uit van het wedstrijdgebeuren. Als gewezen commissaris in de Ronde Van Vlaanderen, Eneco-Tour, het BK voor profs en ook in de Scheldeprijs, ken ik het wereldje en weet als geen andere wat er in een wielerwedstrijd allemaal kan gebeuren. Deze ervaring stel ik graag ter beschikking van de organisatoren”

Duizenden kilometers

Dat Frank nu aan de andere kant van het wielergebeuren staat is voor hem geen probleem. “Voor mij is het een uitdaging om nu aan de kant van de organisatoren te staan. Om het parcours, van 203,8 kilometer door en door te kennen zal ik tussen de twee tot drieduizend kilometer afleggen. Onderweg moet je niet enkel kijken naar mogelijke obstakels maar ook zoeken naar alternatieve uitwijkmogelijkheden in geval er zich iets onverwachts voordoet. Een ongeval, brand of andere gebeurtenissen noodzaken je dan immers om het parcours tijdelijk te verlaten om verder opnieuw aan te pikken. Tijdens de wedstrijd neem ik ook de contacten met de politie, en de ploegleiders, voor mijn rekening. Deze laatste kunnen plotse gebeurtenissen, via de gekende oortjes, snel doorgeven aan hun renners. Uit veiligheidsoverwegingen is in Nederland de spooroverweg op de lijn Rozendaal-Vlissingen uit het parcours geschrapt”. De Scheldeprijs zit op internationaal niveau met deelname van heel wat bekende nationale- en internationale renners maar dat schrikt Frank niet af. “De passage door het winderige Zeeland zal ongetwijfeld voor vuurwerk zorgen. De mogelijke waaiervorming belooft spektakel op te leveren en de ploegen zullen hun tactiek moeten aanpassen om met hun speerpunten te kunnen beginnen aan de lokale ronden met finale in Schoten. Ik ken het wereldje door en door. Ook deze toppers hebben snel door welk vlees ze in de kuip hebben. Streng maar rechtvaardig blijven is de boodschap. Ik hoop dat het een spannende wedstrijd wordt in de ideale omstandigheden” besluit Frank. Info over de Scheldeprijs en sponsormogelijkheden via www.scheldeprijs.be