Ertbrandbos na 70 jaar open voor publiek 15 mei 2018

02u33 0 Kapellen Aan de Oude Galgenstraat in Putte-Kapellen is het Ertbrandbos officieel opengesteld voor wandelaars en fietsers. Op een bewegwijzerde route van vijf kilometer kan je op ontdekkingstochr in het bos. Het vroegere privédomein bleef meer dan 70 jaar gesloten voor het publiek.

Natuurpunt Antwerpen Noord kocht het Fort van Ertbrand en een groot deel van het aangrenzende bos, samen goed voor 90 hectare. Het bos is nu opengesteld voor wandelaars.





"De aankoop is een bewuste keuze", zegt Willy Ibens van Natuurpunt.





"Een netwerk van natuurgebieden is nodig om het voortbestaan van vele soorten te garanderen. Om veiligheidsredenen blijft het fort, tot 1972 een afgesloten militair domein, nog gesloten. De ontmijningsdienst kwam al ter plaatse om achtergelaten springstoffen op te ruimen maar dat werk is nog niet afgerond. Als zij klaar zijn, starten we met de inrichting ervan als verblijfplaats voor vleermuizen". De gemeente is blij met het nieuw natuurgebied zegt groenschepen Frederic van Haaren (Open Vld).





"Het Ertbrandbos is het knooppunt tussen de natuur- en bosgebieden van Stabroek, Kapellen, Brasschaat en de Kalmthoutse Heide". Bij het beheer zal Natuurpunt onder meer aandacht besteden aan boommarters. (FSE)