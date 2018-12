Elke is 8000ste schaatser in Winterdorp Alfons Schryvers

23 december 2018

17u08 0

Op de ijspiste in Kapellen is Elke Ingelgem ontvangen als 8.000ste schaatser. Samen met haar zus, schoonbroer en vier kinderen, werden ze verwelkomd door uitbater Bruno Van de Meulebroucke, burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) en schepen voor feestelijkheden An Stokmans (Open Vld). De gelukkige kreeg een ruiker bloemen en vier vouchers voor een gratis schaatsbeurt, een pak oliebollen en een gratis drankje in de chalet van de ijspiste. Elke, uit Hoevenen, maar gebogen en getogen in Kapellen, komt eenmaal per jaar schaatsen in Kapellen. Voor haar dochtertje Romee (4) was het meteen haar debuut als schaatser. “We zullen wel een hulpmiddel nodig hebben maar voor kinderen is het altijd leuk om een nieuwe bezigheid te ontdekken” zegt Elke. Nu met de start van de kerstvakantie voor de boeg ziet het er naar uit dat het record van 17.500 schaatsers kan verbroken worden.