Eerste Legendefestival op Dorpsplein 22 augustus 2018

Zondag 26 augustus, van 14 tot 23 uur, vindt er op het Dorpsplein, in het centrum van Kapellen, het eerste Legendefestival plaats. Het is een initiatief van de Kapelse brouwerij 'De Legende'. Die zal dan ook de nieuwe naam van hun bier bekend maken.





De organisatoren kozen voor een gratis familiefestival. Bezoekers kunnen er kennis maken met kruisboogschieten, volksspelen, ridderactiviteiten en kunnen ook een ritje maken met een oldtimer. Heel de dag zijn er verschillende optredens van onder meer Bonni van Ounce, finalist van het VTM-programma The Voice, en Voice-Male. (FSE)