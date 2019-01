Eenrichtingsverkeer in Julien Breugelmansstraat Alfons Schryvers

03 januari 2019

In Kapellen is er tot en met 30 juni een proefopstelling in de Julien Breugelmansstraat. In deze periode zullen alle bestuurders, ook fietsers en bromfietsen klasse A, verplicht worden het eenrichtingsverkeer te volgen. Aanleiding van deze beslissing is de zeer smalle rijweg in het begin van de straat en de gevaarlijke bocht aan het einde van de straat. Fietsers zullen kunnen omrijden via de Engelselei of de fiets aan de hand moeten nemen. Bromfietsers type A zullen verplicht worden om te rijden via de Engelselei of een alternatieve route. Deze weggebruikers zullen ook niet meer naar rechts mogen draaien komende vanuit de Berkenlaan. Na een evaluatie van de proefperiode zal het Kapelse gemeentebestuur beslissen of de proefopstelling behouden blijft.