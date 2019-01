Een Marktplein vol smeulende kerstbomen en dampende glühwein Alfons Schryvers

12 januari 2019

21u06 0

Op het Marktplein in Kapellen had de jaarlijkse kerstboomverbranding plaats. Dreigende regenbuien kon de pret van de enkele honderden toeschouwers niet bederven. Het evenement was een initiatief van de Vriendenkring Brandweer Kapellen en ook verschillende Kapelse verenigingen waren present met een standje waarvan de opbrengst was bedoeld om de clubkas te spekken. Dat zorgde voor een geur van smeulende kerstbomen, dampende glühwein, prikkelende jenever, warme chocolademelk, frisse pinten en nog veel meer. Veel inwoners maakten van de gelegenheid dan ook dankbaar gebruik om nog snel het glas te heffen op het nieuwe jaar. Leden van de brandweer hielden nauwlettend de vuurberg in de gaten en gooiden af en toe nieuwe kerstbomen in het vuur. Als het van burgemeester afhangt komt er volgend jaar opnieuw een kerstboomverbranding. “Als de Vriendenkring Brandweer Kapellen de nodige mensen nog kan vinden is dat zeker geen probleem. Anders moeten we misschien denken aan een verkleinde versie met bijvoorbeeld minder kerstbomen die in de fik gaan. Dit evenement brengt heel wat mensen bij elkaar en heeft een plaats binnen in een bruisende Kapellen”.