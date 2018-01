Duivenmelkers vieren hun kampioenen 02u41 0 Foto Alfons Schryvers

In café 'Het Witte Paard' in Putte-Kapellen had de traditionele kampioenenviering plaats van de duivenbond Noorderbond. Het ging om de plaatselijke kampioenen van Quiévrain, Noyon en het Grensverbond van het seizoen 2017. Naast de bekers werden ook de gratis prijzen, ongeveer 90 zakken duiveneten en vleesprijzen uitgedeeld.





Alles samen werd ongeveer 1.900 euro uitgedeeld en terugbetaald. Vooral in het noorden van de provincie Antwerpen zit de duivensport in de lift en ook de jeugd toont steeds meer belangstelling voor de duivensport.





(FSE)