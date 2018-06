Duivelsgekte verovert Dorpsplein ALLE WEDSTRIJDEN VAN DE BELGEN OP GROOT SCHERM ALFONS SCHRYVERS

16 juni 2018

02u48 0 Kapellen Op het Dorpsplein, in het centrum van Kapellen, wordt de laatste hand gelegd aan het reuzenscherm waarop supporters vanaf maandag alle wedstrijden van de Rode Duivels live kunnen volgen. Een team van twintig vrijwilligers staat klaar om het de fans zo comfortabel mogelijk te maken. Op het Dorpslein pronkt een scherm van wel 18 vierkante meter.

"Restaurant De Veehoeve, café De Nieuwe Remedie, frituur Maxi en de gemeente Kapellen slaan daarvoor de handen in elkaar", zegt coördinator Ben Lelie. "In samenwerking met de politie hebben we een veiligheidsplan opgesteld. Bezoekers mogen geen grote tassen, rugzakken, drank in blik en glazen flessen mee op het plein nemen. We zorgen voor de nodige stewards om dit allemaal in het oog te houden. Er zal ook een medisch team aanwezig zijn met een spoedarts. Je weet maar nooit. Bij een overrompeling kan de politie die zal beslissen het plein tijdelijk afsluiten. Het publiek is welkom vanaf een uur voor aanvang van elke wedstrijd."





Het initiatief kost de sponsors een flinke duit, zegt Ben. "Het scherm kost 2.800 euro per wedstrijd. Omdat we vooraf niet kunnen schatten hoe ver de Rode Duivels geraken hebben we het scherm voor een volledige maand gereserveerd, zodat we de supporters niet moeten teleurstellen".





Hopelijk goed weer

De kosten voor het scherm kunnen enkel terugverdiend worden met de verkoop van bier en frisdrank waarmee supporters winst of verlies van de Rode Duivels kunnen verwerken. "Dit is onze enige bron van inkomsten en daarom hopen we op goed weer, zodat de supporters massaal komen opdagen. De tapwagen zal met voldoende personeel versterkt worden, zodat de bediening vlot kan verlopen.





Afterparty

Zaterdag 23 juni, na de wedstrijd België-Tunesië is er vanaf 16 uur nog een afterparty met dj Robert Bigail. "Zo'n evenement kunnen we als gemeentebestuur niet zelf organiseren", zegt schepen voor Feestelijkheden An Stokmans (Open Vld). "Daarom ben ik blij dat de plaatselijke horeca het initiatief neemt".





Ook finale

De volgende wedstrijden worden uitgezonden: België-Panama op maandag 18/6 van 17 tot 22 uur, België-Tunesië op zaterdag 23/6 van 14 tot 19 uur, Engeland-België op donderdag 28/6 van 20 tot 23 uur en de finale op zondag 15/7 van 17 tot 22 uur. Als België de achtste finale of beter haalt, worden ook deze wedstrijden uitgezonden.